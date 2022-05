SPA de Péruwelz : 118 abandons de chiens depuis le début de l'année !

Angie Petit, responsable de la S.P.A. de Péruwelz, nous confirme la tendance: "Depuis la fin du confinement, les abandons se multiplient. Les gens avaient pris un chien durant la période Covid sans trop réfléchir et s’en débarrassent aujourd’hui.

L’excuse qui revient souvent, c’est que le chien mord. Or, quand nous voyons le chien en question, il paraît adorable. Son comportement est-il si différent dans une maison?"

Angie constate aussi que les gens font des kilomètres pour déposer leur chien à Péruwelz: "Ils viennent de Bruxelles, de France aussi. Comment connaissons-nous la provenance des chiens? Ce qui est quelque part positif, c’est que les gens prennent un peu plus leurs responsabilités et nous téléphonent avant de venir. D’ailleurs, nous n’avons eu que deux dépôts dans notre cage de secours. Ce n’est pas plus mal puisqu’on peut ainsi mieux connaître le passé des chiens."

Des grands chiens

Il n’en reste pas moins que la prise en charge devient de plus en plus difficile, d’autant que les abandons actuels concernent souvent des chiens d’une certaine taille.

"L’American Bully était par exemple fort à la mode à un certain moment mais plus maintenant, assure Angie Petit. On aimerait que le refuge soit vide mais c’est loin d’être le cas. Nous avons 25 chiens à l’adoption pour l’instant. Depuis janvier, nous avons déjà recensé 118 cas d’abandon! Il est difficile de les envoyer vers d’autres refuges puisqu’ils sont saturés aussi, que ce soit à Tournai ou à Mouscron.

Nous connaissons des associations qui peuvent aussi les prendre en charge et on tente de trouver à chaque fois une solution pour ne laisser aucun chien sur le bord de la route. Mais nous craignons un autre phénomène avec cette explosion des abandons: que les gens donnent leur chien de particulier à particulier via les réseaux sociaux, ce qui est interdit. Pas mal de chiens nous arrivent aussi malades. Encore une fois, il faut conscientiser les gens: un chien, ce n’est pas un jouet…"