Tribunal correctionnel: Pensant être trompé par sa femme, il se venge à Péruwelz

Un homme est poursuivi de faits de coups, viol et menace à l’encontre de son ex-épouse. Il reconnaît les coups, mais nie le viol et les menaces. Après un mariage en 2013, les époux voient leur relation se dégrader dès 2016. À cette époque, l’homme reçoit une vidéo dans laquelle il semble reconnaître son épouse ayant une relation sexuelle avec un autre homme.Les soupçons s’installent dans le couple, jusqu’à l’arrivée d’une seconde et d’une troisième vidéo. " En avril 2016, ma cliente faisait déjà état de violences conjugales auprès des policiers ", explique la partie civile. Le couple va de plus en plus mal, jusqu’à cette soirée de juin 2020 durant laquelle le prévenu veut se venger. Une vidéo filmée par le prévenu montre le couple durant un acte sexuel, lors duquel " la victime est essoufflée, comme étouffée.Elle se tient le thorax et pousse des cris de douleurs, alors qu’elle se fait insulter. " Pour le prévenu, il s’agissait de relations "consenties". " Nous formions un couple spécial et nous utilisions un vocabulaire assez vulgaire durant nos relations ", a-t-il précisé, niant les faits de viol et menace.