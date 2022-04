Piscine de Péruwelz: le prix d’entrée va passer de 2 à 3 euros et ça fait des vagues!

L’entrée à la piscine en plein air passera de 2 à 3 € pour 2022-2025. "Tout simplement parce que les coûts de l’énergie augmentent. Il faut aussi tenir compte du personnel et des salaires indexés, a dit Vincent Palermo. Le service des Sports ainsi que des personnes extérieures proposent également des activités à la piscine."

Pour Willy Detombe, cette augmentation, qui touche aussi les abonnements, ne se justifie pas: "Vous parlez de majorer légèrement les tarifs. Nous n’avons pas la même notion du terme légèrement, car l’augmentation est de 50% sur le prix d’une entrée individuelle. Il s’agit d’une majoration excessive. Le prix des abonnements passe de 15 à 22 €, soit 47% en plus."

Willy Detombe est d’accord pour dire que le coût énergétique augmente: "Mais ne faisons pas peser ce coût sur le dos des citoyens les plus faibles et surtout sur le dos des enfants qui ont vécu pendant ces deux dernières années des périodes de vacances difficiles. Pour beaucoup de jeunes de l’entité, les seules vacances, c’est de passer leur journée à la piscine en juillet et août. Je vous en parle en connaissance de cause puisque j’ai fait fonction de responsable de la piscine pendant 20 ans.

Il y aura aussi l’achat de glaces et de boissons qui, je suppose, verront aussi une augmentation significative, ce qui ne fera qu’alourdir la charge financière de la famille. Mieux vaut avoir des enfants occupés à la piscine que de les voir dans la rue."

Le conseiller se demande pourquoi la piscine est ciblée: "Alors que l’augmentation du gaz et de l’électricité ne touche pas que ce secteur. Ce n’est pas cette augmentation qui améliorera la situation financière de la Ville.Il serait plus important de faire analyser par vos services les possibilités de faire des économies dans d’autres secteurs et pourquoi pas réduire certains projets ou les reporter."

Willy Detombe ne s’en cache pas, il plaidait pour une piscine intercommunale entre Péruwelz et Leuze. "Si vous m’aviez écouté lors du projet de piscine couverte intercommunale chauffée via l’incinérateur de Thumaide, vous n’en seriez pas aujourd’hui à devoir aller puiser dans la poche des Péruwelziens."

Vote à main levée

Willy Detombe a souhaité et obtenu après quelques palabres un vote à main levée. "Vous donnez une piètre image. C’est hallucinant d’être aussi ridicule", a assuré Vincent Palermo.

Le PS, au nom duquel Dimitri Kajdanski avait demandé de ne pas majorer les tarifs "car la piscine est un service public et que les plus précarisés vont être pénalisés" , a voté contre l’augmentation. Le RPP aussi, tandis qu’AC s’est abstenu. La majorité a dit oui.Un vote sans surprise.Le conseiller Detombe en espérait pourtant une…