Depuis quelques semaines, avec la levée des restrictions sanitaires, la vie reprend progressivement son cours et les activités également…

Des résultats convaincants

L’équipe éducative accueille ainsi de nouveaux partenaires et leurs projets, comme Natascha Lejeune, accompagnée de Sun, pour Sunshine, une chienne border collie âgée de 6 mois à peine.

"Le duo propose deux fois par semaine une à deux activités gravitant autour de la médiation animale à de nombreux résidents, dont les personnes atteintes de troubles du comportement ou encore d ’autisme ou de trisomie, auprès desquelles les résultats sont particulièrement convaincants, assure Steeve Honorez, éducateur chef de groupe. Cette animation entre directement dans la continuité des activités de zoothérapie déjà explorées au sein de l’hébergement avant la pandémie par le biais de lapins et cobayes présents au sein de la structure.

Les effets apaisants avaient d’ores et déjà pu être constatés auprès des personnes touchées par la maladie mentale. Aujourd’hui, la cynothérapie est selon nous une sorte de prolongement qui permet à Natascha et à son acolyte d’apporter une forme de soin des troubles humains, avec pour médiateur un chien dit thérapeutique".

Facilitateur relationnel

Sun joue ainsi le rôle de "facilitateur relationnel". La personne ne se sent pas jugée sur son apparence, son passé ou son état psychologique. "Le chien a des vertus thérapeutiques et bienfaisantes pour l’organisme humain et constitue une source de réconfort pour beaucoup de résidents qui ne peuvent pas posséder directement un animal", précise Steeve Honorez.