La distillerie Gervin (Baugnies) se distingue à Lyon

Une sélection de 10.588 échantillons issus de 51 pays, voilà le canevas du concours international de Lyon lors duquel les produits de la distillerie Gervin ont plu au jury. L’entreprise de Baugnies y a ainsi décroché quatre médailles: trois d’or et une d’argent. Gervin devient par la même occasion la distillerie belge la plus récompensée lors de cette édition. Une fierté pour Vincent Stiévenart et son équipe.