Tout ça pour un lièvre: drame du braconnage à Pecq... c'était en 1907!

Tout à coup, un coup de feu éclate et nos deux hommes repèrent un individu, auteur du coup de feu, qui ramasse le lièvre sur lequel il vient de réussir un carton.

Une course-poursuite, à pied, s’engage dans les champs. Les deux gardes gagnent du terrain sur l’individu, arrivent quasiment à sa hauteur, l’un sur sa droite, l’autre sur sa gauche et c’est alors que le drame se produit. Edmond Vandenbossche, le braconnier, a-t-il fait mine de vouloir tirer sur ses poursuivants ? On verra que toute l’affaire repose sur cette interrogation… à jamais sans réponse. Toujours est-il qu’Auguste Verbrackel et François Ergo ouvrent le feu. Le tir du premier nommé terrasse mortellement le fuyard dans le dos. L’autopsie permettra d’extraire 56 plombs du corps du malheureux.

"À mort ! À mort !"

Fin janvier, le Parquet général effectue une descente à Pecq, précisément au Trieu-de-Maubray, pour y interroger les deux gardes. "À la suite de cet interrogatoire, qui dura plusieurs heures, les magistrats ont ordonné l’arrestation immédiate des deux hommes", écrit le journal Le Vingtième siècle, qui ajoute: "Lorsque les deux hommes, accompagnés chacun de quatre gendarmes, filèrent vers la gare de Pecq, plus de cinquante personnes les suivent en courant et en criant: A mort ! à mort ! les assassins !"

Les 10, 11 et 12 mai 1907, l’affaire est jugée devant la cour d’assises du Hainaut.

Auguste Verbrackel, garde-chasse, né à Pottes le 14 novembre 1863, domicilié à Estaimbourg, est accusé d’avoir commis un homicide volontaire avec intention de donner la mort.

François Ergo, garde – chasse, né à Obigies le 23 juin 1869, domicilié à Leers-Nord, doit répondre de tentative d’homicide volontaire avec la même intention.

"Les accusés n’ont pas du tout l’air sympathique. ils ont les traits durs et franchement ne semblent pas inspirer confiance", détaille le journaliste de La Gazette de Charleroi.

La veuve d’Edmond Vandenbossche s’est constituée partie civile.

38 témoins

"Comme on le pense bien, nombreux sont les habitants de Pecq, Néchin, Leers, Estaimbourg venus pour assister à ce procès sensationnel", Le Courrier de l’Escaut consacre un très large espace à ce procès d’assises, dès ses éditions du 11 mai 1907, "On remarque la veuve Vandenbossche, en deuil, entourée de membres de sa famille. […] Les accusés répondent à voix basse aux questions de M. le Président et s’assoient en baissant les yeux ; ils paraissent quelque peu émus par l’appareil judiciaire déployé devant eux".

Après le tirage au sort des membres du jury, le greffier donne lecture de l’acte d’accusation. Débute alors le long défilé de pas moins de… 38 témoins, 32 cités par l’accusation, 6 par la défense !

Une question centrale est le nombre de coups de feu tirés. Or, au gré des témoignages, généralement de fermiers des environs, les chiffres sont de 2 coups, 3, 4 et même 5 !

Un vieux fusil à 1 coup

L’arme de la victime retient également une attention particulière. Il s’agit d’un vieux fusil système Lefaucheux… à 1 coup ! modèle le plus répandu chez les braconniers de l’époque. Or, Vandenbossche a tiré sur le lièvre, a-t-il eu l’occasion de recharger pour ensuite tirer sur les gardes ?

"M. De Pratte, le fermier pour lequel Vandenbossche avait travaillé et chez qui il s’était muni du vieux fusil, affirme que le malheureux n’a pris qu’une cartouche. Et au cas où il en aurait emporté une seconde, il lui aurait fallu au moins une minute pour enlever du fusil la douille de la première et recharger l’arme. Or, ce temps n’a pu s’écouler entre le moment où il a abattu le lièvre et celui où il a été frappé lui-même.

De plus, une baguette est indispensable pour l’enlèvement de la douille et on n’a pas retrouvé d’instrument de ce genre", ce que les experts confirment.

Certains témoins vont jusqu’à prétendre que "Le braconnier tombé au sol, les gardes ont encore fait feu !" L’un d’eux précise: "Et les gardes s’écrièrent: ‘Ça, c’est une affaire’. Je me suis approché d’eux et je leur dis qu’il fallait être fainéant pour tirer sur un homme. Ils répondirent qu’ils n’auraient pas fait feu si l’homme n’avait pas tiré d’abord".

Bref, les dépositions de ce premier jour s’avèrent le plus généralement accablante pour les accusés.

La plaidoirie qui change tout !

Me Hanotieau, défenseur de Verbrackel s’efforce logiquement de mettre en cause la valeur des témoignages. Il fait remarquer que les "accusateurs" ont été condamnés eux-mêmes ou poursuivis pour braconnage: "Pour ces gens, on peut tout faire contre les gardes !". Il y ajoute une note émotionnelle: "MM. les jurés, ne faites pas d’autres malheureux en rendant un verdict affirmatif contre deux pères de famille qui ont pu être imprudents mais qui n’ont pas été coupables".

Puis c’est au tour de Me Harmignies, défenseur d’Ergo, de prendre la parole, ce qu’il fait "avec beaucoup de science oratoire", selon la presse. Ce qui fait, en définitive totalement basculer le procès. L’avocat centre l’essentiel de sa plaidoirie sur la notion de légitime défense: "Les coups tirés par les accusés sont-ils légitimés par le droit de légitime défense ? Quand est-on en légitime défense ? Question délicate. On n’est pas obligé pour se défendre d’avoir essuyé un coup de feu: il suffit que l’attaque soit imminente, c’est-à-dire sur le point de commencer.

Les juristes consultés sont d’avis qu’il suffit que l’on voie diriger sur soi le canon de la carabine. Or, Vandenbossche a menacé les gardes, leur disant: arrêter ou je vous descends !"

Et un journaliste présent à l’audience de conclure: "Cette plaidoirie, la péroraison surtout, arrache les larmes à nombre d’auditeurs".

À 4h10, le jury se retire dans la salle des délibérations.

À 4h20, le jury rentre en audience et après lecture des réponses aux questions posées, la cour d’assises prononce l’acquittement des deux accusés !

Verbackel est quand même condamné à verser la somme (considérable pour l’époque) de 15 000 francs à la veuve Vandenbossche et ses 5 enfants en bas âge. Tout ça pour un lièvre…