Beaucoup l’attendaient et il est de retour, le concept initial du Plan B revient au sein de l’établissement ! "Les fondues ont bien fonctionné globalement, mais elles n’attireront pas les clients pendant l’été, confie Philippe Blanchart, patron du restaurant. De plus, lorsque l’on est restaurateur, servir des fondues, ce n’est pas spécialement ce que l’on préfère. C’est beaucoup plus agréable de proposer de bons et de jolis plats."

La ballotine de volaille laquée ©EdA

Philippe Blanchart s’est alors remis en quête d’un nouveau chef de cuisine. " J’avaisdéjà repéré un chef, au Gaston Vouzote à Dottignies. À l’époque, je trouvais que sa cuisine était peut-être trop recherchée pour le Plan B, mais aujourd’hui elle colle à mes attentes. C’est ainsi que j’ai débauché Romuald Colin, notre nouveau chef, raconte Philippe Blanchart. Nous gardons le concept du Plan B comme avant en mettant la barre un peu plus haut pour la qualité sans augmenter nos prix", précise-t-il.

Des saveurs du monde avec des produits locaux

Ainsi, Romuald Colin a composé la nouvelle carte du Plan B que l’on pourrait qualifier de "cuisine du monde". On y retrouve des saveurs à la fois asiatiques et méditerranéennes, sans oublier une belgian-french touch traditionnelle.

Wok thaï de légumes ©EdA

"Avant, nos plats étaient très bien, aujourd’hui ils sont très très bien, s’amuse le patron de l’établissement. Nous les avons tous goûtés, et je dirais que le meilleur mot pour les décrire c’est goûteux. De plus, une des demandes de notre nouveau chef était de pouvoir se fournir chez les producteurs locaux, il y a mis un point d’honneur, et je lui ai laissé carte blanche. D’ailleurs, nous avons planté un jardin d’herbes aromatiques autour du restaurant où Romuald peut se servir aisément. "

Une nouvelle terrasse

Les clients du restaurant peuvent désormais déguster leurs plats au cœur même de ce jardin. Suite aux agrandissements réalisés à l’arrière du restaurant, la terrasse ne s’y trouve plus, mais Philippe Blanchart en a réaménagé une toute nouvelle à l’avant. "L’ancienne terrasse est désormais une pièce que l’on peut fermer, elle est utilisée comme salle de banquet et peut continuer à servir pour les groupes qui désirent commander une fondue sans que l’odeur et les fumées n’incommodent le reste de la salle. Quant à la nouvelle terrasse, nous l’avons imaginée à l’instar des guinguettes du Sud de la France: des petits graviers, des tables rondes, des chaises en fer… Bien qu’elle paraisse plus petite, elle peut toutefois accueillir trente personnes. "

Afin d’offrir à son chef des horaires de travail adaptés, Philippe Blanchart a pris le parti de proposer une formule réduite le samedi soir. "Un menu avec différents choix sera proposé, mais il sera également possible de ne choisir qu’un seul plat. Notre menu entrée-plat-dessert sera affiché au prix de 40 euros ", annonce le patron du Plan B.