Jules Biltresse, le dernier bourgmestre d’Obigies, est décédé

"Un Obigeois ou un Hérinnois ne sera jamais, ô grand jamais, un Pecquois", exprimait-il encore à nos confrères de Notélé vingt ans après la fusion. Une intercommunale aurait très bien pu se substituer à une fusion des communes dans des cas spécifiques et précis !"

Mais bien obligé de suivre l’impulsion nationale, Jules Biltresse va par contre militer pour l’intégration du village d’Obigies dans l’entité de Pecq, et non, comme envisagé dans un premier temps, dans le "grand Tournai". Commune de Pecq, dont il a finalement pris la tête durant quelques années à la fin des années 70 et dont il deviendra "bourgmestre honoraire".

À sa famille et à ses proches, notre journal adresse ses condoléances.