NCéka, le chanteur compositeur de Warcoing, sort son second EP, "Atemporel"

Cinq nouveaux titres originaux, dont sa chanson "Demain", composent ce nouvel album. "Par rapport au premier, on est sur une sphère opposée! Il y a eu un gros travail de composition, d’instrument, et beaucoup de recherches aussi. Je me suis donné à 1000% pour ce que ce soit le plus qualitatif possible, confie NCéka. Je suis plutôt fier du résultat bien que je sois perfectionniste et un éternel insatisfait. Je sais que j’ai assez retravaillé les morceaux pour qu’ils soient exactement comme ils me plaisent. "

L’amour toujours… mais surtout "Demain"

Ce second opus nous parle d’amour, de sentiments, de ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. "L’amour peut parfois guider nos vies plus qu’on ne l’imagine. Il influence nos choix et ce à n’importe quel âge. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans mes chansons. Cependant il y en a une qui parle d’une expérience personnelle, je laisserai au public le soin de découvrir laquelle ", annonce le chanteur.

Son titre "Demain" donne déjà un certain aperçu de la positivité de l’album, "pas besoin de long discours " comme le chante NCéka dans son refrain.

Dans les festivals

L’artiste warquinois se produira sur différentes scènes très prochainement: on le retrouvera au festival des Dolympiades (à Dolhain, dans le Limbourg) le 27 mai; le 3 juin au QG des Artistes à Charleroi ; et le 29 juillet aux Gens d’Ere. "Vous n’imaginez pas quel honneur c’est de participer à ce festival de ma région. Se produire sur une scène si demandée par de nombreux jeunes artistes, c’est une grande fierté. Cela annonce un stress énorme, mais surtout un beau challenge. Dans les autres festivals, ce sera pour moi une sorte d’entraînement avant le 29 juillet qui restera la date la plus importante de mon été!", se réjouit NCéka.

Le chanteur a également signé pour un gros événement en Wallonie que les organisateurs gardent encore secret. "Ce sera également une très belle expérience! "

L’album de NCéka est disponible sur toutes les plateformes numériques ainsi que sur le site nceka.be