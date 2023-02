"Le Zinzin" à Pecq bientôt un dancing ? Non !

Face à ces agrandissements, la conseillère communale Emmanuelle Pee a interrogé l’échevin des Finances et le bourgmestre: "En ce qui concerne les dancings, une seule taxe a été budgétisée, mais qu’en est-il du nouvel établissement qui organise des soirées dansantes ? Le règlement taxe de la commune le prévoit très clairement: il est établi une taxe sur les établissements dénommés dancing ou pouvant y être assimilés (établissement où on danse habituellement). On peut difficilement nier que ce nouveau lieu de festivités ne rentre pas dans les conditions. La seconde salle étant ouverte occasionnellement, il n’y a plus de raison objective de ne pas le taxer. "

"Pas la même capacité qu’un dancing"

Aurélien Brabant a confié avoir récemment eu une discussion avec les gérants de l’établissement et être au courant de leur situation.

" La raison pour laquelle nous n’activons pas cette taxe pour l’instant est qu’on ne peut pas comparer cet établissement à celui qui se trouve 200 mètres plus loin. Le pallier de taxation ne peut pas être le même entre un dancing qui peut accueillir 1 500 personnes et un lieu qui, aujourd’hui, devrait être limité à 150. Sinon, un endroit où on danse et chante, je peux en trouver d’autres qui ne sont pourtant pas des dancings.

Le jour où ils auront le permis pour accueillir plus de personnes, c’est évident qu’on s’y penchera davantage. Pour l’instant, l’établissement est toujours considéré comme débit de boissons. Mais s’il double sa capacité d’accueil, nous devrons évidemment le taxer comme dancing", indique le bourgmestre.

"Le Zinzin" restera limité à 150 personnes

Stéphane Baert, responsable de la communication du Zinzin l’assure, "Nous n’augmentons pas notre capacité. Nous avons ouvert ce second espace au rez-de-chaussée dans le but de proposer plus de places assises pour des grands groupes, ou pour déguster plus confortablement une planche apéritive. Récemment, nous avons été un peu victimes de notre succès, mais nous avons resserré les boulons pour éviter d’être débordés et continuer à être à l’aise au Zinzin. Nous n’avons pas changé d’objectif: c’est un bar dansant pour les plus de 25 ans, pas une discothèque."

Par ailleurs, quelques aménagements ont d’ailleurs été réalisés afin de rendre le parking davantage praticable en cas de pluie pour éviter que des voitures restent embourbées.