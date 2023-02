Pecq: Irène Hennebert, troisième centenaire de la commune

Peu de temps après les noces, Irène et Henri devinrent les heureux parents de Marie-Jeanne. Leur fille leur donna deux petits-enfants, Carole et Stéphane. Ces derniers sont également devenus parents et oncle et tante de Aubry et Nathan. Aubry a d’ailleurs fait d’Irène, il y a douze ans, une arrière-arrière-grand-mère avec la venue au monde de sa fille, Maylise.

En 2013, la Pecquoise rejoint le home des Templiers pour y couler une retraite paisible sous le regard attentif et bienveillant du personnel soignant.