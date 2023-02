Hérinnes: succès des Robins des Marais, l’activité bientôt proposée le mercredi

Aurélien Pierre, président de la Maison de Léaucourt a présenté ses vœux aux bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de l’association et qui créent de nouvelles activités. "Je voulais souligner qu’il a de plus en plus de nouvelles activités à Léaucourt et pleins de nouveaux projets. On sort des sentiers battus. Je tenais tout particulièrement à parler des Robins des Marais qui ont connu un très beau succès. L’activité qui n’avait lieu qu’un samedi par mois sera désormais proposée également le mercredi", a félicité Aurélien Pierre.