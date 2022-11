Depuis le 1er septembre, un nouveau dispositif mis en vigueur par la nouvelle réglementation wallonne, prévoit qu’un logement sera considéré comme inoccupé s’il présente une consommation annuelle inférieure à 15 mètres cubes d’eau ou à 100 kilowattheures d’électricité. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants de service public de distribution d’eau communiquent annuellement la liste des logements n’atteignant pas ces seuils de consommation aux communes si un accord relatif à cet échange de données est approuvé.

Jonathan Ghilbert, échevin du Logement a fait connaître ce nouveau dispositif à l’ensemble du conseil communal, qui n’a pas hésité à donner son accord pour y adhérer. "Ce n’est que la première étape pour lutter contre les logements inoccupés. Je suis curieux de voir le premier relevé", a dit l’échevin.

La conseillère, Emmanuelle Pee (Pecq Autrement), a souhaité que soient communiquées, à l’avenir, aux propriétaires de ces demeures inoccupées, les différentes aides à la rénovation existant en Région wallonne.

André Demortier (Go), a, quant à lui, demandé que ces propriétaires soient lourdement taxés à cause des problèmes sanitaires et de voisinage qu’ils causent. "On ne peut pas tous les taxer de la même manière, il doit y avoir une gradation à mettre en place ", a précisé l’échevin qui attend le listing.