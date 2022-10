Des chèques repas pour les policiers au goût amer : les Communes priées de payer une décision du Fédéral

Décidé par le fédéral, mais payé par les communes

"L’octroi de ces chèques repas intervient dans le cadre d’un accord sectoriel négocié en 2019 pour l’ensemble des zones de police, rappelle le commissaire-divisionnaire Dominique Debrauwere. Cette mesure est l’une des dernières dispositions de cet accord que l’on doit mettre en place." Il s’agit donc d’une décision négociée et prise au niveau fédéral que les zones locales doivent appliquer. "Le fédéral décide, mais au final ce sont les zones et les communes qui doivent mettre la main à la poche, résume le chef de corps. Aucun subside ou financement ne nous est accordé pour ces chèques repas." Pour les mois de novembre et de décembre, cela représente un budget supplémentaire de 20 000 euros. Sur une année: quelque 120 000 euros… à charge de la zone de police, et par conséquent des communes ! Si le Val de l’Escaut peut être considéré comme une "petite" zone, le coût peut fortement grimper pour les zones de police plus importantes… comme à la zone de police du Tournaisis avec 300 travailleurs. De quoi presser encore un peu plus les communes déjà fortement sollicitées de toutes parts et qui peinent à équilibrer leurs finances. "Le problème majeur est que cette mesure intervient au mauvais moment, en pleine crise économique, avec une inflation record et une explosion de tous les coûts et de toutes les charges, relève Dominique Debrauwere. Nous devons déjà supporter, sur fonds propres, les indexations successives… Pour 2021-2022, on en est à plus de 10% d’augmentation des charges salariales. En 2023, on nous annonce aussi des sauts d’index qui entraîneront des indexations salariales ! Ce sont des charges supplémentaires très importantes pour nous, lorsqu’on sait que la masse salariale représente 87,5% de nos dépenses ; à côté de cela, on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre… Le Fédéral nous en demande de plus en plus, et j’ai conscience que cela devient compliqué pour les communes de financer les zones de police."

Petite éclaircie au tableau, la ministre de l’Intérieur a annoncé une revalorisation salariale pour le personnel des zones de police de 8% (étalée sur trois ans, à partir de 2023): une mesure qui devrait bel et bien être financée par le Fédéral, via une augmentation de la dotation aux zones de police.