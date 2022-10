Une plume pecquoise à votre chapeau de poète...

L’auteur de textes et de poésies, Marc Arthur de Waele, a de grandes ambitions pour la littérature et notamment la poésie belge. Soutenu par sa commune, l’écrivain pecquois décide de lancer un concours de poésie. "Nous demandons des poèmes entre 24 et 32 vers, avec des strophes de quatre ou six. Chaque participant devra envoyer deux textes dont au moins un sera rythmé et en rimes, précise Marc Arthur de Waele. La commune remettra des médailles ou plutôt des plumes d’or, d’argent et de bronze aux trois meilleurs auteurs. Les textes paraîtront dans la revue annuelle," Alphonse de Lamartine ", créée spécifiquement pour publier les talents de ce concours qui porte le même nom." Les candidats ont jusqu’au 20 décembre pour envoyer leurs écrits.