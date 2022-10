Pecq : six nouveaux élus au conseil des enfants

"Aujourd’hui vous allez vous engager à devenir de véritables acteurs de la démocratie", leur a rappelé Françoise Vansaingèle, échevine du Plan de Cohésion sociale.

Les petits conseillers devront se réunir une fois par mois avec leur coordinatrice pédagogique, Magaly Turpin, qui collaborera avec Mary Fiévet, la cheffe de projet du Plan de Cohésion sociale. Les enfants seront sensibilisés à dépasser leurs intérêts personnels au profit d’une vision collective afin de réaliser des projets dans l’intérêt de tout un chacun. "Lors de vos réunions, vous pourrez apporter votre enthousiasme, exprimer vos points de vue, faire connaître vos idées, conforter vos opinions, développer une réflexion sur des problèmes ou attentes et y apporter des propositions", leur a expliqué l’échevine qui assistera autant que possible à ce rendez-vous mensuel pour échanger sur les projets et questionnements des petits conseillers.

Les enfants ont été félicités pour leur engagement sous les yeux de leurs familles et ont pris place autour de la table du conseil communal, mais seulement pour quelques instants, le temps d’une dernière photo.