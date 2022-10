Kain 1 rejoint Cazeau au faîte de la D1

Kain 1 a l’occasion de rejoindre Cazeau en tête de la division 1 lors de son déplacement chez les Camarades Bourleux de Bailleul. Mais ces derniers n’ont pas l’intention de se laisser faire et démarrent en force. Six unités locales au deuxième bout condamnent les Kainois à la course-poursuite (9-4). Bailleul résiste très bien lors des cinq bouts suivants (4-5). Mais Kain fait le forcing et marque neuf points en deux bouts pour s’imposer sur le fil d’une toute petite unité (4-9).