CPAS de Pecq : un tiers du fonds de réserve exploité en 2021

Résidence service bientôt remplie

Philippe Annecour répond: "La situation, telle qu’elle est, est grave. Une des principales causes de ce déficit est liée à la résidence service. Nous avons dû employer du personnel supplémentaire, et seulement 11 appartements sur 36 sont occupés, ceci représente une perte de 20 000 € par mois actuellement. Cependant, une initiative a été portée au gouverneur et semble être en bon chemin pour se concrétiser: 15 appartements pourraient bientôt être occupés par des personnes d’origine ukrainienne répondant aux mêmes exigences que les résidents, soit qu’ils aient plus de 60 ans et qu’ils ne soient pas plus de deux par logement, pour un loyer d’un montant égal. Cette avancée représenterait un gain de 12 550 € par mois qui s’ajouterait aux recettes. De plus, nous réfléchissons à comment améliorer les services de la résidence, un projet devrait bientôt aboutir."

Quant à la nouvelle maison de retraite à construire, l’arrêt du projet a été déclaré. "Cette décision est liée à la crise que l’on connaît actuellement à cause de la guerre en Ukraine. Il est impossible pour le moment d’entamer les travaux. Il sera à charge des responsables du CPAS de revoir le modèle de cette maison de repos. On le sait, le projet élaboré il y a 10 ans ne verra pas le jour tel qu’il a été conçu", a développé le président du CPAS.

L’augmentation des frais de personnel suite à l’indexation, mais aussi la hausse des coûts énergétiques et autres frais de fonctionnement, n’arrangent pas les comptes du CPAS. "Malgré les prix actuels, on ne peut pas impacter nos résidents. Nous continuerons malheureusement à connaître des difficultés", reconnaît Philippe Annecour. Cependant, en 2021, une aide fédérale liée au Covid, a permis au CPAS de faire face à l’afflux des demandes d’aides sociales.