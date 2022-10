Pecq : Jonathan Ghilbert retire sa démission du collège

"Les négociations qui ont eu lieu n'ont pas abouti, et Jonathan Ghilbert a préféré récupérer son poste pour que le prochain conseil communal soit assuré", a expliqué le bourgmestre, Aurélien Brabant.

P.S. et M.R. ne s’accordent pas

La nouvelle coalition qui se dessinait aurait laissé une place au groupe MR "Pecq autrement" dans une tripartite, aux côtés des deux partis actuel de la majorité actuelle, PS et Ecolo. "Nous avons ouvert la porte au MR qui était motivé avec notamment l'idée qu'Emmanuelle Pee (directrice financière d'Estaimpuis) remplacerait Jonathan Ghilbert aux Finances, confie Aurélien Brabant. Nous voulions également laisser Françoise Vansaingele (PS) à ses fonctions étant donné qu'elle fait du bon travail. Une tripartite en 4-1-1 était imaginée." Malheureusement, selon le bourgmestre, le PS et le MR n'ont pu s'accorder.

D'autres coalitions ont été avancées mais les pistes ne se sont pas avérées convaincantes selon Aurélien Brabant: "Garder la majorité actuelle aurait été compliqué car personne au PS n'a le même profil de Jonathan pour assurer les finances." Le parti Go a également essayé de tirer son épingle du jeu en proposant une nouvelle alliance écartant Ecolo de la majorité, une proposition qui n'a pas fait mouche auprès du PS et du MR.

Après sept mois de réflexion et d'anticipation d'un changement plus ou moins opportun pour les uns et les autres, c'est donc le statu quo qui a été préféré pour le moment. "Tout ça pour ça", conclut Aurélien Brabant.