«Des chantiers à l’arrêt pour 4 ou 5 mois» en raison d’une pénurie de matériaux, pour Favier à Pecq

Un exemple? "Des briques commandées en juin seront réceptionnées en novembre, soit cinq mois d’attente. Dans d’autres cas, on reçoit quatre fois moins de matières premières que ce que l’on avait commandé. Si on a besoin de 1.000 m³ d’un certain produit, on nous en livrera peut-être 250m³."

Une situation critique pour cette entreprise spécialisée dans la construction et fait partie du même groupe que STMC (toiture et couverture) et Celcius HVAC (chauffage, sanitaire, ventilation et énergies renouvelables).

Dommage collatéral d’un approvisionnement qui arrive au compte-gouttes? Une activité qui tourne au ralenti, même après le congé du bâtiment. "Il y a deux alternatives", poursuit Sophie Favier. "Certains chantiers sont mis en pause pendant quatre ou cinq mois. D’autres ne sont pas suspendus mais tournent au ralenti et avancent beaucoup moins vite qu’en temps normal. En clair, on fait avec ce dont on dispose."

Favier S.A travaille majoritairement sur des marchés publics. Chaque interlocuteur est au courant du contexte compliqué et n’impute jamais la faute à la société de construction, "mais on doit justifier notre retard avec un courrier transmis par nos fournisseurs", explique encore la responsable de l’entreprise pecquoise. "Nos clients doivent faire avec et n’ont pas d’autre choix que de prolonger la durée de leur chantier. Souvent, ce contretemps engendre des coûts supplémentaires."

La solution? Proposer des variantes avec les matériaux disponibles, "dans la limite du permis délivré", précise Sophie Favier. "Ça ne résout pas tout mais ça permet de rompre un peu avec l’immobilisme auquel on est confronté…"

Peu de raison d’être inquiet chez Dherte

Entreprise historique située à Flobecq, Dherte avoue n’avoir "quasiment aucun problème d’approvisionnement" lié aux briques.

Et pour cause, la société utilise très peu ce matériau pour ces chantiers. "On privilégie davantage le crépi ou le bois, même pour nos immeubles. Les briques n’ont pas complètement disparu de nos chantiers mais on en utilise moins et on a arrêté de se fournir chez Ploegsteert il y a des années", explique Ghislain Soria, responsable des achats.

Pour Dherte S.A, aucune interruption de chantier n’est prévue ces prochaines semaines. "On a peu de raisons d’être inquiet pour le moment, hormis pour le coût des matières premières que l’on utilise, de l’isolation et du béton. Un problème qui impacte directement nos prix. Mais ça se limite à ça pour le moment."