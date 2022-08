Le directeur écarté fait son retour à l’école communale de Pecq

Une procédure disciplinaire a été lancée à l’encontre du directeur et une sanction a finalement été appliquée.

Délai raisonnable dépassé

Cependant, M Dremaux a introduit un recours à la Chambre et a obtenu gain de cause. " Les motifs de la sanction de mise en disponibilité n’ont pas été contestés. En revanche, il a été considéré que le délai de la procédure était déraisonnable. Celle-ci a en effet pris un peu moins d’un an. La "petite" administration communale de Pecq n’a pas les mêmes ressources juridiques que celle de la Ville de Bruxelles par exemple pour traiter efficacement ce genre de dossier, explique l’avocat de la commune, Maître Bourtembourg.En revanche, si Monsieur reproduit des faits similaires, nous pourrons de nouveau prendre une sanction et réagir, cette fois, plus rapidement et dans les délais".

Pas de commentaire

Nous avons contacté M. Dremaux qui n’a pas souhaité faire de déclaration au sujet des plaintes ni de son retour au sein de l’établissement pecquois.

Les institutrices ont été informées du retour du directeur seulement deux semaines avant la rentrée scolaire. D’après nos sources, la nouvelle est loin d’enchanter les enseignantes et les parents des élèves.…