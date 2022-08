Hérinnes: «le contrôle des pulvérisateurs, c’était insupportable»

Une délocalisation exceptionnelle

En effet, le voisinage n’a pas été prévenu que ce contrôle technique se réaliserait à proximité de chez eux. Pourquoi un tel changement, et pourquoi le parking du cimetière d’Hérinnes? L’échevine, Julie Lepoutre, a répondu à nos interrogations:"Ce contrôle a lieu tous les trois ans et se réalise habituellement à Cosucra. Cet été il devait se réaliser ailleurs. Nous avons donc dû trouver une alternative correspondant aux exigences du SPW, soit un terrain public éloigné des écoles d’une largeur de 50 mètres (pour le déploiement de la rampe) avec un sol dur. Nous avons mis un mois pour trouver le lieu qui convenait parfaitement. Cependant, nous n’avions pas conscience des nuisances que le contrôle produirait, et nous sommes vraiment désolés du désagrément."

Suite aux remarques de Régine, l’échevine a pris les choses en mains. La première solution envisagée a été évidemment de délocaliser le contrôle et de le regrouper avec celui qui s’organise déjà sur le parking du Captain à Rumes, "malheureusement, cette solution ne correspondait pas aux attentes du SPW qui souhaite que l’opération reste locale et donc à proximité des villages concernés, ceux de Celles et Pecq", regrette Julie Lepoutre.

Une nette amélioration

Cette dernière a donc tenté de minimiser le dérangement:"un panneau indiquant de couper les moteurs des véhicules à l’arrêt a été installé. La police est même venue sur les lieux pour faire respecter cette règle. Ensuite, l’équipe du contrôle technique s’est branchée sur le groupe électrogène du cimetière installé plus loin de la rue. Certains habitants m’ont déjà affirmé qu’il y avait une nette amélioration depuis."

Le calme semble effectivement revenu dans le village d’Hérinnes qui subira encore le contrôle technique des pulvérisateurs agricoles pendant sept jours répartis jusqu’au 5 septembre. L’échevine précise également que les contrôles sont et seront systématiquement mis à l’arrêt en cas d’enterrement.

«Un problème éthique»

©Caroline Poulain

Bien que Régine ait retrouvé un peu de sérénité dans sa rue, elle se dit à moitié satisfaite:"sur le plan éthique, cette situation reste problématique. Les citoyens n’ont pas été consultés ni prévenus qu’un tel dérangement aurait lieu près de chez eux. De plus, les cimetières, par respect pour les morts et les personnes qui viennent se recueillir, doivent rester des lieux calmes."

Julie Lepoutre, quant à elle, affirme que si le problème se repose dans trois ans, le collège communal tentera de trouver une autre solution, probablement un partenariat avec un privé. Régine, elle, imaginait une prochaine délocalisation sur le parking d’Eurasia actuellement mis à la vente, malheureusement il semble trop tard pour que le collège puisse changer son fusil d’épaule.