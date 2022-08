Les repas scolaires passent à 3,50 €

" Les prix n’étaient plus adaptés au coût réel du repas et le CPAS ne pouvait plus fournir de la qualité avec un tarif si bas", justifie Delphine Sol, échevine de la Jeunesse.

API Restauration, qui prône une cuisine bio et régionale – il est notamment intégré à la Ceinture alimentaire de Tournai –, remplit les exigences du Green Deal Cantines durables. Grâce à ce choix de prestataire, la commune pourrait recevoir certains subsides qui permettraient de rendre gratuits les repas pour les élèves de l’école de Warcoing dont l’indice économique est faible. Une réponse officielle sera donnée par la Fédération Wallonie Bruxelles le 25 août.

Des formations pour être au point

Ce qui inquiète aussi les directeurs des écoles, c’est la manière dont les repas devront être réchauffés, car ceux-ci, contrairement à la livraison du CPAS, arriveront froids. " Une formation sera réalisée prochainement afin de savoir si nous devons engager du personnel supplémentaire, précise Delphine Sol.Pour que l’équipe soit pleinement opérationnelle, il n’y aura pas de service la première semaine de la rentrée. Nous demandons aux parents des élèves de prévoir des tartines."

Un léger retard à prévoir?

Alors qu’il était annoncé que le changement de prestataires pour les repas scolaires ne serait pas effectif avant 2023, celui-ci est finalement prévu pour la rentrée. Cependant, l’approbation communale de la redevance votée mi-août, l’approbation de la tutelle, nécessaire pour pouvoir facturer au prix des nouveaux tarifs, ne sera pas reçue avant mi-septembre. Le CPAS risque donc de devoir assurer durant les repas des premières semaines de cours.