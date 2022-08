Pecq : une tombola des commerçants se prépare...

À l’instar de la ville de Mouscron et d’Estaimpuis, la commune de Pecq lancera prochainement une tombola des commerçants. Pendant deux mois, du premier octobre au 30 novembre, chaque citoyen de plus de 18ans réalisant un achat dans l’un des commerces de l’entité recevra un cachet sur une carte de fidélité qui lui servira de ticket de tombola. Pour que celle-ci soit éligible, il suffit d’obtenir trois cachets attestant trois passages avec achat(s) dans différents magasins locaux et de déposer le ticket avec vos coordonnées dans l’urne qui sera entreposée dans le hall de l’administration communale.