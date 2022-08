Pecq: les repas scolaires seront bio et locaux mais à plus de 3,50euros

Lors du conseil communal de ce mardi, les futurs tarifs des repas scolaires livrés par le nouveau prestataire, API, qui remplacera la cuisine du CPAS, ont été connus et soumis au vote du conseil communal. Les prix augmentent: 3,06 euros pour un repas en maternelle, 3,10 euros pour les petits de primaire, 3,23 euros pour les grands, 3,50 euros pour les adultes. La soupe, elle, revient à 1,56 euros du litre, soit environ 35 centimes le bol. Le repas complet coûtera donc environ 3,50 euros, une augmentation de plus ou moins 1,50euro pour les maternelles et de 50 centimes pour les primaires par rapport au service du CPAS. " Les prix n’étaient plus adaptés au coût réel du repas, et le CPAS ne pouvait plus fournir de la qualité avec un tarif si bas", justifie Delphine Sol, échevine de la Jeunesse.