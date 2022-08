La commune de Pecq va acquérir dix chalets pour son marché de Noël

Les groupes d’opposition, Go et Pecq Autrement, ont rejeté la proposition. Alors que les conseillers de Pecq Autrement estiment la location plus judicieuse, Go redoute les aspects peu pratiques de l’acquisition: " Il n’y a plus beaucoup de place pour stocker des chalets, a commencé le conseiller Go, André Demortier. De plus, il faudra aux ouvriers une semaine pour les monter, et une autre pour les démonter, or nous avons besoin d’eux ailleurs, notamment dans les cimetières qui sont la honte de la commune de Pecq! »