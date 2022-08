Le festival d'Obigies s'est rassuré

À Obigies, pour le traditionnel festival du 15 août du village, l’ambiance a souvent été à la hauteur des températures estivales du week-end: très chaude! Années 80, Disc-Jockeys, et même la désormais célèbre "Descente de la Leffe", les occasions ont été nombreuses pour faire la fête lors de ce long week-end de 4 jours, qui aura encore été une grande réussite. Si, traditionnellement, le festival débute le jeudi, ici, grâce au 15 août qui tombait un lundi, on a exceptionnellement changé le calendrier. " Le week-end a donc débuté vendredi avec la Descente de la Leffe, et ça a été plutôt calme il faut l’avouer. Peut-être que les gens étaient un peu perturbés…", explique Didier Menart, président du comité d’organisation. " Mais ensuite, que ce soit samedi ou dimanche, les soirées ont fini aux petites heures, et que ce soit pour les plus jeunes le samedi, ou pour les plus âgés le dimanche, tous sont repartis satisfaits, l’ambiance a vraiment été exceptionnelle!".