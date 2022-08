Vidéo | Le festival d’Obigies (Pecq) s’apprête à vivre un week-end caniculaire

Des invités, que les bénévoles n’attendaient pas; ou n’osaient espérer, bousculent pourtant quelque peu les plans pour les préparatifs de cette 52édition: le soleil, et la vague de chaleur annoncée pour la fin de la semaine, et le week-end."Cela va nous changer, car d’habitude, nous n’avons jamais beaucoup de chance avec la météo, et le week-end du 15 août, nous devons souvent faire face à de la pluie ou à des orages,sourit le président.Cette année, nous avions d’ailleurs prévu des pulls et des vestes pour les personnes présentes aux entrées du site… Mais, nous allons réagir en conséquence pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles."

Le comité tient ainsi à l’œil l’évolution des prévisions météorologiques pour les jours à venir."Du vendredi au dimanche, les festivités se déroulent principalement en soirée, avec des températures déjà un peu plus basses, ajoute Didier Ménart. Les prévisions varient aussi au fil des jours, avec un risque de canicule qui semble diminuer. Pour le lundi (NDLR : même si la météo reste incertaine avec un risque orageux),nous allons essayer de davantage de tonnelles pour offrir de l’ombre aux visiteurs. Tout au long du week-end, le chapiteau sera entièrement ouvert sur les côtés pour favoriser les courants d’air. Nous avons aussi recherché un système de brumisateur d’eau et de points d’eau à installer sur le site pour permettre aux gens de se rafraîchir le corps, mais cela n’est pas évident à dénicher en quelques jours… Pour les boissons, nous nous sommes adaptés en sollicitant un camion frigo supplémentaire afin de pouvoir y mettre toute la marchandise prévue pour les quatre jours de festivités, et ainsi les servir le plus frais possible."

Pompier volontaire, Didier Ménart apporte aussi une attention toute particulière à la sécurité du site en cette période de sécheresse."Le terrain est très sec, et pour éviter tout risque de feu qui pourrait prendre à cause d’un mégot de cigarette jeté à terre, nous allons arroser l’herbe vendredi afin de l’humidifier un peu et la rendre moins fragile. Des cuves d’eau sont présentes sur le site de manière préventive. Nous comptons aussi installer des panneaux de sensibilisation pour inciter les gens à être particulièrement attentifs lorsqu’ils fument…"