Vincent Coppenolle (Bailleul) a pédalé tout en commentant l’étape pecquoise du BeauVélo de RAVeL

Le sourire de l’Estaimpuisien a illuminé la 4e étape du Beau Vélo de RAVeL. ©Milestone Productions

" Ma participation était totalement inattendue , confirme l’Estaimpuisien. Une semaine avant le départ, j’ai été contacté, en tant que secrétaire du club cyclo d’Hérinnes, par la Commune de Pecq. Cette dernière recherchait notamment des signaleurs bénévoles et une personne ayant une bonne connaissance de l’entité. N’étant pas Pecquois, je ne me sentais pas légitime pour endosser ce rôle; c’est pourquoi je n’ai pas donné suite au mail. "

À l’avant-veille de la balade d’une trentaine de kilomètres sur les bords de l’Escaut, entre Pecq et Espierres, les choses se sont précipitées… " Un membre de la production m’a contacté pour me proposer d’aller sur le tandem avec l’équipe de la RTBF. Frédérique Thiébaut, journaliste à Notélé, avait glissé mon nom lors d’une réunion de préparation. Comme je roule régulièrement à vélo (NDLR: Vincent est un cyclotouriste invétéré), les paysages de Wallonie picarde me sont familiers. J’ai donc accepté, sans savoir dans quelle aventure je m’embarquais ", sourit cet assureur de profession, qui était dès le lendemain sur le parcours pour 3 heures de reconnaissance!

Samedi après-midi, c’est dans le sillage de l’animateur Olivier Colle et de la chroniqueuse Livia Dushkoff que Vincent Coppenolle a emmené un imposant peloton d’environ 2000 cyclistes.

Un fin connaisseur des routes de Wapi

©Milestone Productions

Équipé d’un casque avec micro et d’un sac à dos pourvu d’un émetteur et d’un récepteur, le Bailleulois a fait vivre, sur les ondes de la chaîne ertébéenne, l’échappée pecquoise avec beaucoup d’aisance oratoire. Son excellent bagage a aussi été un sérieux atout lors de chacune de ses interventions. " Je faisais un peu office de guide en évoquant les curiosités à voir sur le parcours, comme la Maison de Léaucourt, les spécificités des villages traversés (Esquelmes, Obigies, Hérinnes, Warcoing et Espierres), etc. J’ai essayé de faire de mon mieux sachant que je n’ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit « , nous dit celui qui roulait en binôme avec Hélène Bernard, assistante de production.

©Milestone Productions

Hormis une petite portion d’un chemin de terre, près de la Maison de Léaucourt (Hérinnes), les 29,8 km de sentiers empruntés par le Beau Vélo de RAVeL n’avaient aucun secret pour ce cyclo aguerri.

" En 2021, j’ai parcouru près de 10 000 km et depuis le début de cette année, j’ai 5 000 km au compteur. C’est en été que je roule le plus (environ 200 km par semaine), avec mes camarades de club ou en solo. En outre, je participe à toutes les randonnées de l’Entente du Tournaisis « , précise notre interlocuteur, qui se plaît aussi à guider les cyclistes amateurs lors des sorties mises sur pied par le comité de village de Bailleul, chaque mercredi à 18h30.

«Une expérience inoubliable»

Aux côtés de l’animateur Olivier Colle, de la chroniqueuse Livia Dushkoff… ©Milestone Productions

Plus habitué à démontrer ses talents d’écriture dans les colonnes de nos pages sportives (vélo/basket), Vincent Coppenolle s’est ici retrouvé de l’autre côté de la barrière.

Le temps d’une journée, l’intervieweur s’est prêté de bonne grâce au jeu de l’interviewé.

" J’ai vécu une expérience inoubliable. C’est très enrichissant de découvrir les coulisses d’une émission radio, car on ne se rend pas compte du nombre de personnes impliquées dans sa réalisation (techniciens, animateurs…). Les retours positifs suite à mon passage en radio sont gratifiants, tout comme les remerciements adressés par les autorités pecquoises. "