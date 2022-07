Pourtant, passionné par les glaces depuis son plus jeune âge, l’homme de 52 ans n’était pas réellement destiné à devenir glacier. " Mes parents avaient une ferme et souhaitaient que je devienne boucher pour garder un lien avec l’entreprise familiale. C’est ainsi que j’ai tenu une boucherie à Dottignies pendant 31 ans ", raconte Peter Roman.

Seulement, l’idée de faire des glaces artisanales trottait toujours dans sa tête… Alors, quand l’occasion pour une reconversion professionnelle s’est présentée, il n’a pas hésité longtemps: " Je songeais de plus en plus à devenir glacier et un ami boucher rêvait d’avoir son propre établissement. il a donc repris ma boucherie en 2021. "

Peter Roman a ainsi troqué ses couteaux de boucher pour des cuillères à glace.

L’ancien boucher a suivi durant un an des formations pour maîtriser l’art de la glace. Il a travaillé chez divers glaciers pour gagner en expérience et a même été en Italie apprendre la maîtrise de la " vraie glace italienne ". Par la suite, il a transformé la grange de sa maison en atelier et a aménagé l’espace extérieur en une jolie terrasse. C’est ainsi qu’est né l’Atelier du Trieu.

Une glace au goût… fromage de chèvre!

Peter Roman propose sans cesse des nouveaux goûts et de nouveaux produits toujours artisanaux. Entre les glaces, les sorbets, les "friscos" et les pâtisseries glacées, le jeune glacier peut laisser place à sa créativité: " Avant, les goûts se limitaient à vanille, fraise et chocolat. Maintenant, il est possible de jouer avec la glace, de l a personnaliser. "

Sa création la plus originale est une glace goût… fromage de chèvre: " Pour un examen, j’avais mis en base des morceaux de pomme et par-dessus une boule de glace au fromage de chèvre ", se souvient l’ancien boucher.

Le glacier ne manque pas d’ambition. Il compte ouvrir un tea-room dans un ancien café de Saint-Denis, en Flandre, dont il commencera les rénovations le premier septembre. Il proposera, également, bientôt ses glaces artisanales sur divers événements grâce à un food-truck fraîchement commandé.

Page Facebook: Atelier du Trieu, adresse: Trieu à Mucques 3A à Pecq