Le Beau Vélo de RAVel a offert une belle vitrine touristique à l'entité de Pecq

"Certains ont sûrement été réticents à cause de la météo mais comme le parcours est plat, cela compense" , explique Aurélien Brabant, bourgmestre de Pecq ravi d’accueillir l’événement: "C’est une belle opportunité pour notre commune de pouvoir organiser une étape du Beau Vélo. C’est aussi une belle vitrine pour nos sites touristiques comme Léaucourt et ses marais notamment."

Renforcer les liens avec la Flandre

Aux alentours de 13h15, le bourgmestre a donné le départ aux côtés, non pas d’Adrien Joveneau, mais d’Olivier Colle remplaçant exceptionnellement l’animateur phare qui a pris quelques jours de repos.

Les cyclistes ont alors rejoint l’Escaut pour traverser Esquelmes, Obigies, Hérinnes et Warcoing avant de s’arrêter au point de ravitaillement situé dans la commune flamande d’Espierres-Helchin avec laquelle la commune de Pecq a collaboré pour ce parcours transfrontalier.

"Ce travail avec la commune d’Espierres-Helchin a permis de renforcer les liens avec nos voisins flamands" , se réjouit Aurélien Brabant.

Des participants des quatre coins de la Wallonie

De nombreux habitués ont fait le déplacement jusqu’à Pecq comme Marcel, Vincent et Carine qui se surnomment “le trio de Nivelles”. "Ça va faire dix ans que nous participons à toutes les étapes. C’est vraiment une ambiance conviviale et bon enfant. Nous revoyons les mêmes têtes et rencontrons de nouvelles personnes, c’est génial!" , sourit la joyeuse bande.

Phil, Lulu, Gégé et leurs amis viennent de Charleroi et de Liège pour prendre part à cette quatrième étape. "Le mot d’ordre, c’est l’amusement" , scande la troupe.

Si certains ont fait des centaines de kilomètres pour venir jusqu’ici, les régionaux sont bien sûr aussi présents en nombre. Audrey et sa famille viennent de Mouscron: "De base, nous adorons faire des balades à vélo, alors quand le Beau Vélo passe dans le coin, nous y allons!"

Au retour de la balade vers 15h45, l’heure était à la fête avec les concerts de Covermania et Noé Preszow clôturant cette journée de la meilleure des manières.

Et jamais deux sans trois puisque le Beau Vélo de RAVel 2022 s’arrêtera une nouvelle fois en Wallonie picarde, ce sera à Popuelles le 6 août prochain.