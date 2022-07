Malgré un soleil de plomb, plus de 1000 personnes ont enfourché leur vélo pour prendre part à la quatrième étape du Beau Vélo de Ravel 2022 ce samedi à Pecq.

©Nina Lecrit

Le départ a été donné par le bourgmestre de Pecq, Aurélien Brabant, aux alentours de 13 h 15. À la tête de cette balade, on ne découvrait pas Adrien Joveneau, l’animateur habituel de l’émission, mais Olivier Colle, le second présentateur en temps normal. Il était accompagné de Livia Dushkoff, l’invité du jour.

©Nina Lecrit

Les participants ont pédalé le long de l’Escaut en suivant les anciens chemins de halage pour une boucle de 29,8 km. Ils sont ainsi passés par Pecq, Esquelmes, Obigies et Hérinnes avant de traverser la frontière linguistique et découvrir les villages d’Espierres et Helchin.

©Nina Lecrit

À leur retour vers 15 h 45, deux concerts attendent les cyclistes pour terminer la journée en beauté, celui du groupe de reprises Covermania et celui du chanteur bruxellois, Noé Prescow.

Le 8 août à Popuelles

Nous vous proposons quelques photos prises lors de cette étape et vous donnons rendez-vous lundi dans les colonnes du Courrier pour un reportage complet sur cette nouvelle incursion 2022 du Beau Vélo en Wallonie picarde; et jamais deux sans trois d’ailleurs puisque le samedi 6 août, la caravane orange sera de nouveau chez nous, à Popuelles en l’occurrence.