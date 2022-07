Balade transfrontalière au fil de l’Escaut

Après Flobecq le 2 juillet dernier, c’est au tour de Pecq d’accueillir le Beau Vélo de RAVeL ce samedi 16 juillet. Initialement prévu en 2020, l’événement a dû être reporté deux années de suite à cause de la pandémie. Toutefois, cette année est la bonne pour la commune qui recevra, enfin, les amateurs de vélo et de cyclotourisme. " Le parcours est familial et assez facile puisque la difficulté est estimée à un sur une échelle de cinq. La seule difficulté, c’est qu’il y a quatre ponts à traverser ", explique Sébastien Dupret du service "cadre de vie" de la commune de Pecq.