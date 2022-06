Conseil communal de Pecq : 22 nouveaux projets pour fiin 2022

Jonathan Ghilbert, échevin des Finances, a présenté une modification budgétaire aux membres du conseil communal. "Les dépenses ont augmenté, mais les recettes aussi! , a-t-il annoncé. On constate notamment que la reprise pleine et entière des écoles a eu pour conséquence une intervention des parents plus importante pour les repas scolaires: celle-ci a augmenté de 30000 euros.