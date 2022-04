Pecq: le CPAS prévoit un mali de 390000€dans son budget 2022

" Concrètement, le budget 2022 affiche un mali estimé à -390000euros qui épuisera le fond de réserve.Tous les indicateurs visant les dépenses sont à la hausse tandis que les recettes stagnent ou diminuent , a indiqué Philippe Annecour, président du CPAS. Un déséquilibre s’est durablement installé généré en partie par l’exploitation de la résidence service qui tarde à se développer.Le mali cumulé depuis 2019 pour la résidence service s’élève aujourd’hui à -453000euros. " La résidence service prend en effet du temps à se remplir.Le président a compté dans ses recettes 2022 l’occupation potentielle de 15 appartements sur 36. Une hypothèse qu’il a lui même jugée ambitieuse par rapport à la situation actuelle mais " qui serait encore potentiellement une opportunité d’augmenter les recettes. "

La cuisine et le home en difficultés

Selon le président du CPAS, le coût de l’exploitation du secteur cuisine aggrave également la situation, notamment de part l’augmentation des frais de personnel: " notre objectif est de chercher les économies possibles en évitant la surconsommation alimentaire et le gaspillage. La rigueur dans la gestion doit être accrue. Bien que les dépenses seront cadenassées pendant deux ans, nous ne pourrons échapper à l’envolée des prix des denrées alimentaires à moyen terme.Cette situation justifie une augmentation des prix des repas en maison de retraite. " Pour rappel, il a également été décidé que le CPAS ne fournira plus les repas chauds des écoles afin de retrouver une meilleure organisation.

La maison de repos n’est, quant à elle, toujours pas rentable pour le CPAS à cause du continuel décalage entre les recettes et le nombre de couverts." La structure désormais obsolète doit être reconstruite, cela concerne tant le bâtiment que l’organisation journalière.Les nouveaux investissements doivent aider à atteindre cet objectif ", a ajouté le président.

Des actions à menées pas encore concrètes

Philippe Annecour a conclu devant le conseil qu’il s’agissait " paradoxalement, d’un budget prudent et sans excès. "

Afin de rétablir l’équilibre, des décisions " fortes " seront prises très prochainement, a rappelé le président du CPAS." Concrètement, un plan d’actions sera déposé et débattu au Conseil de l’action sociale dans le soucis de l’intérêt général. Il est question du développement et de l’attractivité de la résidence service, de la réorganisation du personnel (temps de travail, fin de carrière), de la dotation communale, de la construction et la mise en œuvre de la nouvelle maison de repos, de la gestion des terres agricoles, de la réorientation du secteur cuisine, des partenariats, et la liste n’est pas exhaustive ", a-t-il annoncé.

Le groupe d’opposition "Pecq autrement" s’attendait à des solutions déjà fermes pour ce budget 2022. Emmanuelle Pee a également fait remarquer que le mali prévu était selon elle sous-évalué par rapport aux frais réels à venir.

Quant aux conseillers Go, ceux-ci pointent du doigt une gestion qui se démantèle d’années en années qui serait notamment la cause de la mauvaise rentabilité de la cuisine.

Par manque de provisions et de solutions, l’opposition a voté contre le budget 2022 du CPAS.La majorité, elle, a continué de soutenir Philippe Annecour dans son travail pour remettre à flots les comptes de cet organe en difficulté.