Pecq : une consultation citoyenne pour la biodiversité

Pecq souhaite de nouveau se porter candidat." BiodiverCité nous permet d’obtenir des subsides à hauteur de 10000 € maximum pour réaliser des projets en lien avec la nature, ainsi que 2000 € alloués à une distribution d’arbres que nous organiserons en novembre ", explique Julie s, échevine de l’Environnement.

Pour définir les futurs projets éligibles, la commune de Pecq a souhaité faire appel à ses citoyens. " Avant, nous élaborions les initiatives en interne, mais notre volonté a toujours été d’impliquer le citoyen dans les décisions , rappelle l’échevine. C’est pourquoi cette année nous consulterons la population. Nous pensons qu’elle peut nous apporter des idées auxquelles nous n’aurions pas pensé, sans compter sur l’expertise de certains habitants qui peut être très intéressante.Je pense notamment aux apiculteurs. "

Neufs thématiques éligibles

La consultation citoyenne est prévue ce jeudi 21 avril, à 18h30, à l’administration communale (10 rue des Déportés). Des représentants de la Fédération rurale de Wallonie seront présents pour aborder avec les citoyens les pistes de projets qui pourraient être éligibles à la subvention.

On retrouve neuf thématiques: la biodiversité et le bâti; la protection d’espèces et de sites; les cimetières nature; la sensibilisation; la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (E.E.E.); les sentiers et chemins; la plantation; les zones humides, mares et cours d’eau; les pollinisateurs.

" L’an dernier, BiodiverCité nous a permis notamment de concrétiser notre projet ‘une naissance, un arbre’, ainsi que la formation de notre personnel à la végétalisation ", indique Julie Lepoutre. "Pour l’appel à projets 2022, j’ai bien évidemment des idées à soumettre moi aussi, mais elles ne seront peut-être pas retenues. Nous allons ensemble, avec les citoyens, définir les objectifs. "