Le futur hall sportif de Warcoing se dessine

Les candidatures devant être introduites pour les 15 avril, le conseil communal s’est réuni ce lundi soir pour prendre cette unique décision : valider ou non le projet d’infrastructure sportive.

La construction du bâtiment avec ses aménagements reviendrait à un coût total, TVA comprise, d’environ 3600000euros, et le financement de la Région wallonne représenterait 70% du prix.

Trois espaces pour différentes disciplines

Pour cette somme, l’intercommunale IEG propose un hall sportif comprenant une salle principale avec marquage au sol de 44 mètres sur 24, ainsi que deux salles polyvalentes de 361 mètres carrés et de 275 mètres carrés." Ces deux espaces pourraient servir à différents sports comme la danse ou le tennis de table ", a présenté l’un des architectes d’IEG.

Le bâtiment serait semi enterré à trois mètres de profondeur." Étant donné l’étroitesse du terrain et l’environnement avoisinant, l’enterrer était une bonne solution qui nous permettait également de réaliser des économies de façade et d’améliorer l’isolation ", ont expliqué les architectes.

Ainsi, de l’extérieur, on aurait une vue plongeante sur la salle principale se trouvant au -1. Des gradins pouvant accueillir 240 personnes prendraient place au rez-de-chaussée, juste au dessus des espaces dédiés aux réserves de matériel, au bureau infirmier, ainsi qu’aux six vestiaires (dont deux sont réservés aux arbitres). Au niveau 0 ont retrouverait également les deux salles polyvalentes et une cafétéria. " Celle-ci est réduite pour éviter les problèmes de gestion, mais en cas d’événement, elle peut s’ouvrir sur la salle polyvalente qui la jouxte pour un agrandissement ", a précisé le représentant d’IEG.

En plus de l’entrée principale qui donne directement accès aux gradins et à la cafétéria mais également aux escaliers pour descendre dans la grande salle, il y aurait des entrées depuis l’extérieur dans chaque salles polyvalentes.

Pour un éclairage naturel des plus agréable, les architectes ont prévu des fenêtres sur le toit de la structure pour bénéficier de la lumière venant du Nord.

Enfin, IEG a respecté les normes écologiques pour ce projet de construction, en privilégiant notamment les matériaux durable comme le béton.

Les abords non compris dans le projet

Dans le prix, l’aménagement des abords du hall sportif ne sont pas prévus.Il faudra donc ajouté au coût total la construction des parking, l’aménagement de voiries, une rampe d’accès PMR, etc.

L’opposition s’est abstenue pour la validation de ce projet, estimant qu’il aurait été préférable de donner une vision plus claire des dépenses finales pour la commune." Le coût des abords est une grande inconnue! " a fait remarqué André Demortier.

Néanmoins, la proposition ayant reçu assez de voix favorables sera candidate pour l’appel à projet de la Région wallonne.Elle pourra par la suite être modifiée selon les besoins ou les difficultés.