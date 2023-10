L’ancienne secrétaire en psychiatrie et cogérante de "tout simplement" reprend l’activité commerciale sous un tout autre nom.

La commerçante accueille ses hôtes dans son nouvel espace cosy de 120m². "J’ai toujours eu une passion pour la mode et la décoration. Lors de l’arrêt de l’autre enseigne, j’ai ressenti un manque. C’est donc tout naturellement que j’ai lancé cette vitrine. J’ai choisi le nom"Péplum", car pour moi il est chargé de symbolique: c’est un nouveau challenge, c’est un vêtement porté par les femmes dans l’antiquité et c’est aussi un pli spécifique en couture."

Ce nouveau défi, Olivia l’a créé comme un concept store: avec des vêtements exclusivement féminins, un peu de mobilier avec des tapis et quelques décorations chaleureuses. Cependant, ces derniers éléments ne sont pas l’activité principale, c’est un plus pour les visiteurs.

Dans une atmosphère bienveillante la vendeuse propose des marques de créateurs belges et européens, des vêtements tendances et de qualité choisis avec soins, très colorés dans les matières naturelles, allant de la taille 34 à 48/50.

"Parce que chaque femme peut-être éblouissante quelle que soit sa morphologie. Pour moi, c’est un réel plaisir de guider des clientes selon leur personnalité, leurs envies ou si elles veulent simplement changer de style, à la manière d’un relooking. Lorsque la cliente repart avec le sourire, en étant bien dans sa peau avec une tenue qui lui ressemble ma journée est réussie."

Et de conclure à l’attention des potentiels visiteurs: "N’hésitez pas à venir, l’entrée est libre. Je serai ravie de pouvoir vous conseiller. Enfin, l’horaire est le suivant: mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14 à 18 h, le samedi de 10h à 18 h non-stop".