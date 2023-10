La robustesse du vitrage de la pharmacie Begon-Vandyck n’a pas cédé malgré la force des coups. ©ÉdA

"Un individu s’est attaqué à la masse et à coups de pied dans la vitre vers 1h30", dit Mme Vandyck à la tête, avec Mme Begon, de la pharmacie de la rue de Menin.

La robustesse de l’installation n’a pas permis à l’individu d’accéder dans l’officine.

Deux heures plus tard, à 750 mètres de là

Plus tard, peu après 3 heures, c’est la pharmacie des Blommes, au croisement de la chaussée du Risquons-Tout et de la rue du Calvaire, qui a été la cible du même individu.

"Il a d’abord tenté d’entrer via la porte principale avec un pied-de-biche. N’y arrivant pas, il a cassé le petit carreau en façade."

Malgré l’étroitesse du passage et le verre brisé très coupant resté dans la vitre, l’individu obstiné s’y est faufilé.

Malgré les bords de la fenêtre rendus coupants, l’individu s’est faufilé afin de voler le contenu des tiroirs-caisses. ©ÉdA

"Il a vidé les tiroirs-caisses. A priori, rien d’autre n’a été emporté, il semblait ne vouloir que de l’argent liquide." La somme emportée restait à déterminer.

La voiture repasse devant la pharmacie, les témoins et la police !

Sur place, on nous apprend que l’auteur présumé des faits a pu être arrêté… grâce à sa stupidité.

"Ce sont les locataires du dessus qui ont sonné l’alerte puisque l’alarme s’était déclenchée et qu’ils ont vu une partie de l’acte. Plus tard, alors que la police de Mouscron était sur les lieux pour son enquête, la voiture de l’auteur est repassée devant, traversant à une vitesse folle le carrefour, depuis la rue Roland Vanoverschelde vers les Blommes. Les locataires ont alors reconnu le véhicule. La police n’a eu qu’à le prendre en chasse et l’arrêter."

Le relevé d’empreintes digitales visible depuis la voie publique, ce samedi matin, à la pharmacie de la chaussée du Risquons-Tout. On voit aussi qu’il a tenté d’ouvrir la porte au pied-de-biche. ©ÉdA

La pharmacie des Blommes était fermée pour les besoins de l’enquête, notamment pour un relevé d’empreintes digitales qui s’est ensuite poursuivi, à 11 heures, rue de Menin. "Nous nettoyons tout pour réaccueillir normalement nos clients dès lundi, à 8 h 30."

On procédait au nettoyage de la pharmacie des Blommes, ce samedi, afin de pouvoir accueillir les clients dès 8 h 30, ce lundi matin. ©ÉdA

L’enquête est en cours.