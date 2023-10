Mouscron : "Blessures de femmes" une exposition à découvrir à la bibliothèque jusqu’au 26 octobre

19 femmes de tous âges et de toutes origines vivant en Belgique ont accepté d’évoquer les agressions qu’elles ont subies, à visage découvert. "Une façon pour elles de sortir de la honte, de libérer la parole et de sensibiliser le public aux violences envers les femmes. "

©-EDA

À l’initiative de ces portraits et de ces expositions: Catherine Cabrol, photographe française et fondatrice de l’association Libre Vue. En 2003, la mort de son amie Marie Trintignant sous les coups de son compagnon la confronte à l’omniprésence et à l’invisibilité des violences conjugales.

En Wallonie picarde, l’exposition a notamment fait un passage remarqué à Péruwelz, il y a quelques jours. C’est désormais en terre hurlue qu’elle s’est installée pendant une semaine.

Plusieurs ateliers en lien avec l’exposition ont lieu ces prochains jours. Tous sont gratuits et proposés pour approfondir la réflexion et le dialogue sur ce sujet crucial.

C’est le cas d’un atelier d’écriture sur le thème des violences faites aux femmes, animé par une écrivaine public de "Plumes de femmes (lundi 23 octobre, 17h-19h30) ou d’un atelier d’expression créative (réalisation d’une fresque) le lendemain, de 9h à 12h.

Plus de renseignements auprès de la bibliothèque. 056/86.06.91