Mouscron : l’ARTEM redonne vie à l’ancien bâtiment de Condorcet, trop longtemps négligé par la Province

Le nouveau préfet des études de l’ARTEM a pris ses fonctions à la rentrée, pour succéder à Serge Dumont. Il hérite d’un chantier imposant mais salutaire pour l’établissement mouscronnois. "À l’origine, certains préfabriqués ont été installés provisoirement dans les années 60-70. Des cours y sont encore dispensés aujourd’hui. Il était grand temps de pouvoir rapatrier ses classes dans un endroit plus conforme aux conditions que peuvent attendre les élèves et les enseignants."

©EdA

Le provisoirement des années 70 s’est considérablement étendu dans le temps. Mais avec les travaux de l’ancien site Condorcet, une page va se tourner dans les mois et les années à venir.

"Nos ouvriers ont décloisonné la grande salle du rez-de-chaussée pour lui rendre sa splendeur. C’était la première étape. Des réceptions y sont organisées. Le prochain chantier sera de remettre aux normes le bâtiment, tant pour l’électricité que pour les incendies", poursuit Steven Visee. "C’est notre priorité et ça interviendra dans les semaines à venir. Ensuite, on s’attaquera au bâtiment étage par étage et aile par aile, pour l’investir progressivement."

©EdA

Dans combien de temps et pour quelle rentrée ? Le directeur préfère ne pas se livrer à un pronostic. Les aménagements à prévoir sont tantôt conséquents, tantôt assimilés à un simple rafraîchissement. "Mais les espaces des salles de classe sont conséquents et exploitables ", estime-il.

Pour un établissement qui accueille environ 750 élèves en secondaire, c’est évidemment une chance d’en disposer. Même s’il faut passer après Condorcet et ses tergiversations. Dans ses dernières années de vie sous le giron provincial, l’état du bâtiment se délabrait. La négligence de la Province à longtemps été pointée du doigt par certains élus et militants mouscronnois. Mais qui entretiendrait un bâtiment alors qu’un rapatriement à Tournai arrangeait sans doute tout le monde, exception faite des Hurlus ?

Il faut donc passer après les errements de la Province. Mais le lustre d’antan redonné à l’ancienne salle des pas perdus montre bien que l’ARTEM veut y croire. Ça tombe bien, l’ancien palais de justice ne demande qu’à retrouver toute son aura.