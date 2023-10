Un enseignement supracatholique, hors des clous, à Mouscron ?

Le ménage a un peu été fait après l’ère Detrem’: pour ne pas mettre en péril la structure dont la qualité de l’enseignement était unanimement reconnue à destination de jeunes en décrochage, la baisse des aides communales de façon progressive plutôt que radicale fut votée.

À ce jour, la Ville ne fait "que" mettre du personnel à disposition de l’ASBL pour enseigner, point qui s’avère discutable pour l’opposition. "Il n’y a aucune raison de soutenir une école chrétienne privée avec de l’argent public !", a lancé Fatima Ahallouch. Ulcérée par ce que certain(e)s y prônent derrière les murs, l’opposition n’a pas mâché ses mots, lundi soir. L’élue socialiste a dit que la religion catholique primait de façon inquiétante dans ce projet éducatif. Les Relais remet en question l’Evras, le guide d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

Une délégation de l’école était présente dans le public. Elle a eu du mal à contenir sa colère en écoutant Fatima Ahallouch diffusant, selon elle, des mensonges. ©ÉdA

Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c’est le projet de livre Sauvons nos enfants ! dont le contenu laisse pantois ceux qui l’ont déjà parcouru. "Pour eux, l’avortement est un crime, le divorce est une faute…", a résumé Mme Ahallouch rejointe par sa collègue Écolo, Anne-Sophie Rogghe, rappelant que les discriminations LGBT et autres considérations dans le livre "relèvent du droit pénal", déplorant aussi "un Evras chrétien prôné et vanté" qui est contraire à l’Evras originel. L’élue rappelle qu’une inspection fut catégorique: "Cette ASBL devient sectaire et discriminatoire." La socialiste a encore rappelé que la volonté de changement des statuts fait comprendre que "la lutte contre le décrochage scolaire n’est plus un critère pour l’école alors que c’est pour cela qu’on y met du personnel communal !".

Constat confirmé par Mathilde Vandorpe représentant la Ville au sein de conseil d’administration des Relais depuis 2013 et qui est troublée depuis des mois par le changement de direction des Relais. "Fin mai 2023, deux membres du CA ont démissionné, n’adhérant pas au changement de projet administratif et dénonçant le contenu du livre Sauvons nos enfants." Mme Vandorpe a très vite alerté Mme Aubert. "Début juillet, il y a un projet de modification des statuts. Je constate de gros changements, à savoir que c’en est fini de l’aide aux élèves en difficulté comme priorité, ce que je ne peux pas valider, cela contrevient à la charte de l’égalité des chances."

Directrice, enseignants, et jeunes des Relais étaient présents au CAM, lundi. En l’absence d’autorisation pour prendre la parole, sauf en cas de demande préalable d’intervention citoyenne, ils n’ont pu dissimuler leur colère, dénonçant les mensonges de l’élue PS qui prétendait s’appuyer sur des documents de l’établissement et des témoignages.