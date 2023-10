Un peu avant, deux déflagrations vraiment impressionnantes avaient été entendues à des centaines de mètres à la ronde dans le quartier de la Coquinie. On apprenait ensuite que ce bruit était celui de l’explosion d’une bonbonne de gaz stockée dans un garage sous-terrain d’un bloc d’appartements de la chaussée d’Aelbeke. La bonbonne s’est fracassée sur la porte d’entrée sectionnelle du sous-terrain qui s’est elle-même retrouvée suspendue sur les câbles électriques à plusieurs dizaines de mètres du point d’impact !

Il reste des zones d’ombre à éclaircir dans cette affaire dont l’origine semblait suspecte et qui aura des suites, c’est certain.

"L’affaire a été mise à l’instruction dans la journée ce mercredi du chef d’incendie volontaire d’un lieu habité la nuit à charge d’auteur inconnu, confirme Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du Roi. Un expert était déjà descendu sur place et devait redescendre ce mercredi après-midi afin d’en savoir plus sur les causes de l’explosion. L’instruction est ouverte et nous n’en sommes qu’au tout début. Il est donc difficile à ce stade d’évoquer les suites que l’affaire prendra."

Le bâtiment a été placé sous scellés. Les occupants, eux, devront être relogés.

Pour rappel, sept personnes avaient été emmenées et placées en observation. Certaines avaient inhalé des fumées. Pour le reste, il n’y a pas eu de blessés.