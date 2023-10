Fedasil Mouscron: une cohabitation réussie ?

C’est en avril 2010 que le site du Refuge ferme ses portes ; toutes les activités hospitalières étant transférées au CHM. L’énorme bâtiment installé au cœur du quartier du Tuquet attire les convoitises et c’est finalement le millionnaire anversois Tony Gram qui rachète le lieu pour un peu moins de cinq millions d’euros. Rapidement, il propose la location du site à l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile. Une décision qui avait été vivement contestée par le Conseil communal, tous partis confondus, en 2011. Malgré les protestations des mandataires, la Ville doit bien se résoudre à l’ouverture du centre d’accueil en 2015. Il sera alors géré par la société irlandaise Bridgestock. Les premiers demandeurs d’asile débarquent en novembre. Ils sont alors 300, mais ce nombre va rapidement doubler. Il s’agissait alors surtout de familles syriennes. L’aventure ne durera qu’un an. En novembre 2016, le Refuge se vide et ferme ses portes. Il faudra attendre le début 2019 pour que le centre rouvre, cette fois sous la gestion directe de Fedasil.