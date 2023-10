Mouscron: le concours de rillettes fut un véritable succès populaire (photos/vidéo)

Pour rappel, sept bouchers de la région ont accepté de proposer leur rillette traditionnelle ou d’en créer une spécifiquement pour le concours. À cela, l’organisation a décidé d’y associer deux écoles, nos spécialistes des maisons de bouche de demain.

Ainsi, l’ICET et Val-Itma ont été invitées à concourrir au même niveau que les professionnels. Une jeunesse qui n’a pas démérité par la qualité de ses productions: l’ICET a proposé une belle exécution traditionnelle tandis que l’école tournaisienne a osé une rillette mêlant gigot d’agneau et ail des ours. Cette originalité réussie a permis à l’école de remporter le prix remis par les bouchers entre eux.

Les étudiants de l’école tournaisienne ont fait le pari culotté d’une rillette au gigot d’agneau et ail des ours qui a payé. Ils ont reçu le prix des bouchers, honorable s’il en est pour cette jeunesse pleine d’ambition et ses enseignants. ©Com.

Deux autres prix ont été remis: celui d’un jury composé des professionnels de la restauration et gourmets.

C’est à la boucherie Michel située dans la Petite rue qu’ils ont remis leur prix pour la belle authenticité du produit "réunissant tous les éléments réconfortants d’une rillette".

Un jury qui a aussi souhaité remettre deux mentions, aussi à Val-Itma "ayant réussi sa prise de risque" et à la boucherie Debuf de la place de Luingne "pour la belle technicité dans l’élaboration du produit".

Michel, le boucher de la Petite rue, a fait mouche auprès du jury qui lui a remis son prix pour le côté globalement réconfortant d’une rillette à l’ancienne, 100% porc, offrant tous les aspects attendus. ©ÉdA

Un millier de personnes est venu goûter les propositions !

Enfin, le public a aussi eu son mot à dire. Pas moins de 990 jetons représentant 990 votants uniques ont tranché en faveur de Stéphane et Agathe, la boucherie proche de la place d’Herseaux.

Stéphane et Agathe situés près de la place d’Herseaux ont remporté les faveurs du public avec sa version originale au poulet rôti et pistache. ©Com.

990 jetons… en sachant que tout le monde n’a pas forcément remis un vote, cela signifie donc que plus d’un millier de personnes est venu prendre part à ce rendez-vous. On peut clairement parler de réussite et espérer qu’une nouvelle édition, avec un nouveau produit charcutier, pourra voir le jour à l’automne 2024 !

Et bravo aux autres candidats qui n’ont pas démérité : la boucherie Jean-Pierre de Pecq ayant proposé sa succulente recette traditionnelle associant lapin, canard et porc, l’ ICET d’Herseaux pour l’authenticité du produit cuit à basse température, les Bouchers Doubles donnant un magnifique relief à leur produit grâce à un ajout de la bière sponsorisant le rendez-vous, la Boucherie naturelle proposant une double texture mariant lapin, pigeon et porc ou encore la boucherie Herpoel de Bellegem dans un classicisme intéressant.