Détournement à Mouscron: la Ville récupère 725 500 €... en plus des 2 millions€ déjà perçus !

En plus des 2 millions€ détournés à la Ville par l’un de ses agents communaux et récupérés, la Commune peut y adjoindre un tiers de la somme en plus. Elle provient de la saisie de biens immobiliers acquis avec l’argent détourné.