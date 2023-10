L’initiative en revient au CIEP, le Centre d’Information et d’Éducation Populaire du Mouvement Ouvrier Chrétien. Il s’est adjoint la collaboration du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte Contre les Discriminations qui a, à son actif, une vingtaine d’itinéraires dans l’espace public bruxellois. Le principe est simple: partir de noms de rues, statues, bâtiments à la gloire de personnages afin d’en détricoter l’aura et d’ouvrir les yeux des participants sur la réalité coloniale.

Si les exemples sont légion dans la capitale, ils le sont nettement moins à Mouscron, comme a pu le constater Aliou, membre du collectif qui a guidé les participants au départ de la rue du Congo jusqu’au Musée du Folklore et de la Vie Frontalière, lui aussi partenaire de ce projet. Malgré tout, en un trajet de deux heures, au gré des jalons, le jeune homme a détricoté les mécanismes de propagande coloniale qui restent ancrés dans notre mémoire collective. Il a démontré que la colonisation de l’Afrique en général, du Congo en particulier, est tout sauf un projet philanthropique. L’Afrique disposait de sa propre civilisation bien avant l’arrivée des Européens et ne demandait pas qu’on lui impose notre culture, encore moins qu’on la dépouille de ses richesses naturelles ou qu’on exhibe sa population comme des animaux de foire, dans des expositions. Comme l’a précisé notre guide: "Il ne s’agit pas de remettre en question l’histoire, mais la façon de s’en souvenir. Dès les années 20, des nostalgiques de la colonisation ont créé la Ligue du souvenir dans le but de glorifier l’action belge au Congo. À l’époque, les gens ignoraient les exactions qui étaient commises là-bas, la façon dont était traitée la population. Aujourd’hui, avec le recul historique, 60 ans après l’indépendance du Congo, on perçoit mieux la réalité, le rôle pernicieux qu’ont par exemple joué les trois"E": État, Économie, Église au profit de quelques privilégiés et dont pâtissent aujourd’hui encore les afro-descendants. C’est la réalité de l’histoire que l’on entend restituer."

Véronique Van De Voorde, la directrice du MUSEF qui a conclu cet itinéraire n’a rien dit d’autre: "les objets exposés dans notre hall: bandes dessinées, manuels scolaires, images que l’on trouvait dans les emballages de chocolat ou fromage témoignent des stéréotypes liés au colonialisme et qui nous ont formatés depuis l’enfance. Plus que jamais dans une société devenue multiculturelle, nous devons prendre conscience de ces dérives et les combattre."

Pour plus d’infos sur cette initiative: maxime.dogot@ciep-wapi.be ou 0471/ 12 43 42.