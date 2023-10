Gros succès pour les Allumoirs de la Gare à Herseaux

Deux exceptions cependant: les efforts louables de la société des Gilles dont le repas du samedi fut un succès et qui a aussi animé le quartier le dimanche. Et surtout le cortège des allumoirs qui a drainé entre 800 et 1000 participants grâce au beau temps et à l’ensemble de l’école du Christ-Roi qui transforme chaque année l’événement en projet pédagogique. L’excellente organisation a permis à chacun de profiter de l’ambiance musicale assurée tant à l’avant qu’à l’arrière du cortège, resté bien groupé.