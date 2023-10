Mariages

Delberghe Thomas et Opsomer Marie ; Derick Jacques et Vanhonacker Catherine ; Lesage Samuël et Kritikos Anastasia

Décès

Skrzydlo Marie-Hélène, 97 ans, Mouscron ; Stier Sylvie, 52 ans, Celles ; Balkaen Jacqueline, 91 ans, Mouscron ; Oubadji Michèle, 78 ans, Mouscron ; Vanwynsberghe Madeleine, 89 ans, Mouscron ; Lampe Yves, 76 ans, Mouscron ; Stockman Yvon, 84 ans, Mouscron ; Despatures Bernard, 75 ans, Mouscron ; Boen Jean-Marie, 74 ans, Tournai ; Heggermont Marie-Jeanne, 93 ans, Mouscron ; Dujardin Jean-Pierre, 76 ans, Mouscron ; Allard Marc, 67 ans, Tourcoing ; Lefebvre Jean-Paul, 73 ans, Tournai ; Vandamme Bernard, 81 ans, Mouscron.