Marlène Tacnière expose la danse et les chevaux à la Loggia Dell’arte (Herseaux)

Voilà près de quatre décennies que peinture et sculpture sont devenues, pour l’artiste herseautoise, des modes d’expression naturels. Cet appel à la création, elle l’a nourri au contact des autres, notamment des artistes des ateliers du Clair-Obscur à Mouscron ou de Wattrelos ainsi que par une formation auprès de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai puis de Mouscron.

Sa passion pour la danse, initiée par son admiration pour des pionnières comme Loïe Fuller ou Isadora Duncan, constitue le fil rouge de cette exposition. Il est cependant indissociable d’une autre attirance de l’artiste, pour les chevaux.

Que ce soit dans ses tableaux ou ses sculptures, les deux mondes sont intrinsèquement mêlés. L’animal et le, ou la danseuse, personnage souvent androgyne où seule la légèreté et le mouvement comptent, s’enchevêtrent. Il en résulte des œuvres élégantes, relevées par une judicieuse répartition des teintes. Marlène Tacnière s’est plongée dans ce projet après s’être donnée corps et âme à la réalisation d’un chemin de croix qui a été exposé à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, à Lille. Les œuvres exposées sont donc pour la plupart inédites. On y trouve non seulement des acryliques mais aussi des aquarelles, sérigraphies, monotypes, poteries et montages en papier mâché où s’exprime la même fusion humain-animal.

On ne peut que vous conseiller de découvrir cet art tout en mouvement et de franchir le seuil de l’accueillante Loggia Dell’arte, au 18 de l’Impasse St Maur à Herseaux.

Exposition "Danse avec moi !", jusqu’au 22 octobre, les jeudis et samedis de 14h à 19h et dimanches de 11h à 18 h. Présence de l’artiste les samedis de 16 à 19h et dimanches de 15 à 18 h.